Компания Apple внедрила новые виды защиты от подделок своей продукции. На коробках iPhone 15 можно увидеть специальные метки, которые светятся под ультрафиолетовыми лампами. Продукция компании Apple пользуется большой популярностью, поэтому ее нередко подделывают. В особенности это происходит во время выхода новых гаджетов.

Мошенники нередко упаковывают старые модели или отремонтированные телефоны в новые поддельные коробки и реализуют товар по цене новой техники. Теперь производитель усилил степень защиты своей продукции. Под ультрафиолетом можно увидеть надпись «iPhone» и специальные QR-коды.

Стоит отметить, что новая продукция от компании Apple не будет официально реализовываться в России. Но ожидается, что в крупных розничных сетях появятся новинки, завезенные путем параллельного импорта из соседних стран. iPhone 15 появится на прилавках российских магазинов с опозданием на несколько недель.