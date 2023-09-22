Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Apple внедрила новые виды защиты от подделок своей продукции. На коробках iPhone 15 можно увидеть специальные метки, которые светятся под ультрафиолетовыми лампами. Продукция компании Apple пользуется большой популярностью, поэтому ее нередко подделывают. В особенности это происходит во время выхода новых гаджетов.

Мошенники нередко упаковывают старые модели или отремонтированные телефоны в новые поддельные коробки и реализуют товар по цене новой техники. Теперь производитель усилил степень защиты своей продукции. Под ультрафиолетом можно увидеть надпись «iPhone» и специальные QR-коды.

Стоит отметить, что новая продукция от компании Apple не будет официально реализовываться в России. Но ожидается, что в крупных розничных сетях появятся новинки, завезенные путем параллельного импорта из соседних стран. iPhone 15 появится на прилавках российских магазинов с опозданием на несколько недель.

Вам может понравиться

Нагорный Карабах заявил о принятии предложения российских миротворцев о прекращении огня

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приняло решение о прекращении огня. Об этом сообщает портал «Новости Армении» со ссылкой на заявление аппарата президента Арцаха. Как сообщает информационный центр НКР, договоренности о полном

ФСБ в Новосибирске задержала высокопоставленных полицейских из состава ОЭБиПК

В Новосибирске сотрудники Федеральной службы безопасности произвели задержание высокопоставленных полицейских, которые служат в службе экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Эта информация была распространена ресурсом НГС. Задержания связаны с расследованием

Арменпресс: ВС Азербайджана нарушили режим тишины, открыв стрельбу под Степанакертом

Несмотря на достигнутое между сторонами конфликта соглашение о прекращение огня и начавшиеся сегодня в Елвахе переговоры, в окрестностях Степанакерта слышны автоматные очереди. Об этом в своем материале сообщает «Арменпресс». Сообщается,