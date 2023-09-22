Команда хирургов провела многочасовую операцию на лице сборщика орехов, пострадавшего от нападения дикого медведя, в Абакане. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Хакасии.

42-летний мужчина вместе со своими знакомыми поехал в Ермаковский район на юге Красноярского края для сбора орехов. В лесу он отстал от группы и на него напал дикий медведь. Его друзья обратились за помощью к спасателям, которые санавиацией доставили пострадавшего мужчину в Республиканскую клиническую больницу Хакасии имени Г. Я. Ремишевской. Результаты компьютерной томографии показали, что у мужчины сильно пострадали кости лицевого скелета, но черепная коробка и мозг не были повреждены.

Заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской клинической больницы Руслан Миллин рассказал: «Нам удалось выполнить все поставленные задачи. Мы сохранили пациенту верхнее небо, собрали все поврежденные кости лицевого скелета при помощи металлических пластин. Дальнейшие манипуляции были направлены на эстетическую составляющую, чтобы восстановить лицо в первозданном виде, каким оно было до травмы. Операция длилась шесть часов и считаю, что прошла успешно».