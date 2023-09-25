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За прошедшие сутки, 24 сентября, средствами противовоздушной обороны ВС России было перехвачено 7 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 33 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что в окрестностях населенных пунктов Лисичанск, Белогоровка в Луганской Народной Республике, Берестовое, Александровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое, Шевченково, Токмак и Ильченково в Запорожской области за минувшие сутки было сбито 33 ударных дрона и 7 реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS, вооруженных сил Украины.

Всего же с начала специальной военной операции российская армия уничтожила 250 вертолетов, 478 военных самолета, 6533 различных артиллерийских систем, 438 зенитных установок, 7115 БПЛА различного типа, 1155 реактивных систем залпового огня, а также 12 135 танков и других бронемашин вооруженных сил Украины.

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