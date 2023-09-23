Украинская армия в течение недели пыталась атаковать объекты, расположенные в Крыму, ударными беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. О работе противовоздушной обороны в Крыму отчиталось Министерство обороны Российской Федерации.

В течение указанного периода времени средствами противовоздушной обороны над полуостровом Крым и на подлетах к нему было уничтожено 5 крылатых ракет, 1 противокорабельную ракету «Нептун» и 37 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что 22 сентября вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Благодаря работе системы ПВО удалось сбить 5 крылатых ракет, при этом осколки были обнаружены около театра Луначарского в центральной части города.

23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны в городе. По предварительным данным, обломки сбитой украинской ракеты упали в окрестностях Сухарной балки. В настоящий момент опасность ракетной атаки со стороны ВСУ в городе отсутствует.