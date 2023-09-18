Группа саперов отправилась на побережье Черного моря в Болгарии, чтобы исследовать упавший беспилотник, с предметом, напоминающим бомбу. Соответствующая новость была опубликована на сайте Министерства обороны Болгарии.

Местные жители из села Тюленово обнаружили в его окрестностях на берегу моря в Добричкой области упавший беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему предметом, напоминающим боеприпас. Место падения беспилотника было оцеплено правоохранителями.

В Министерстве обороны Болгарии заявили: «Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания».

По информации местных средств массовой информации, пока доподлинно неизвестно, упал ли данный дрон с неба или же его вынесло волнами на побережье Болгарии из акватории Черного моря.