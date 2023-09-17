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В ночь на 17 сентября два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать Москву. Оба ударных дрона были сбиты средствами столичной противовоздушной обороны в Подмосковье. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, средствами противовоздушной обороны Москвы был сбит пытавшийся атаковать столицу беспилотный летательный аппарат в городском округе Истра. По предварительным данным, на месте крушения дрона работают сотрудники экстренных служб. При этом разрушения и пострадавшие отсутствуют.

Еще один ударный дрон был сбит средствами ПВО в Раменском районе Московской области. По предварительной информации, на месте падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата разрушения и пострадавшие отсутствуют.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 сентября в московских аэропортах была отмечена массовая задержка и отмена рейсов. Всего задержали 31 рейс и отменили 5 в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

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