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Украинский оппозиционный политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Евросоюз не проявляет интереса к Украине даже как к потенциальному поставщику сырья. Эту позицию он изложил в своей статье для издания aif.ru.

Медведчук утверждает, что Украина не представляет интереса для Евросоюза, и объясняет, что аграрная продукция страны оказывает давление на экономику ряда европейских государств. Он также отмечает, что природные ресурсы, такие как леса и ископаемые, исчерпываются все больше. В этом контексте, согласно Медведчуку, Запад не стремится к восстановлению Украины, а, наоборот, интересует ее уничтожение по принципу «Так не доставайся же ты никому».

Политик также считает, что несмотря на финансовую и ресурсную поддержку Запада в рамках конфликта, Украина не достигла желаемого эффекта. Медведчук заключает, что Западу подходит роль Украины как средства для контроля над ресурсами, но не как независимого и конкурентоспособного экономического субъекта.

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