Медведь вызвал панику среди жителей СНТ «Авиатор» в Южно-Сахалинске. По словам горожан, хищник появился в районе домов накануне вечером, 9 сентября.

Один из местных жителей оказался в опасной ситуации, но его спасли собаки. Когда собаки начали лаять, мужчина вышел из дома, чтобы выяснить причину. Однако он обнаружил медведя, который легко перепрыгнул через высокий забор, окружавший участок. Мужчина сумел спрятаться в бане, пока собаки отвлекали хищника.

Жители Южно-Сахалинска также сообщили, что медведь атаковал цыплят в одном из подворий. Для поиска медведя привлекли охотоведа и использовали дроны.

Важно отметить, что самостоятельное стрельба в медведя запрещена и является уголовно наказуемым деянием.