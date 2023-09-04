38-летний житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за нанесение местной электроснабжающей организации ущерба на сумму в 22 миллиона рублей. Пресс-служба управления МВД РФ по Сахалинской области сообщила, что обвиняемый вместе с
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38-летний житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за нанесение местной электроснабжающей организации ущерба на сумму в 22 миллиона рублей.

Пресс-служба управления МВД РФ по Сахалинской области сообщила, что обвиняемый вместе с неустановленными сообщниками организовал «ферму» для майнинга криптовалют. Чтобы не платить за свет, предприимчивые граждане подключили оборудование к трансформаторной подстанции на территории строительной компании.

В результате с декабря 2020 года и по май 2022-го обвиняемый «намотал» 4 миллиона киловатт электроэнергии, причем сделал это без соответствующего учета.

На имущество «майнинг-фермера» наложили арест, чтобы компенсировать ущерб в 22 миллиона рублей. Дело уже передано в Южно-Сахалинский суд, который решит судьбу обвиняемого.

Отмечается, что 31 мая 2022 года в ходе проверки территории строительной компании обнаружили два контейнера, подключенные к подстанции. Выяснилось, что в них находится оборудование для майнинга.

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