Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мать 16-летней девушки, погибшей в августе, была привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей. Это предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Случай связан с тем, что девушка приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга вечером 8 августа, а ее родители не были осведомлены о позднем приезде дочери. Девушка выразила обеспокоенность в социальных сетях относительно своего безопасного возвращения, но не предупредила своих родителей о задержке.

На следующий день тело девушки было обнаружено в лесополосе. В результате расследования мужчину задержали по подозрению в убийстве, так как он был виден на камерах наблюдения и ехал на велосипеде за девушкой. Также у него был найден телефон, принадлежавший погибшей.

Вам может понравиться

Бывший разведчик ВС США Риттер: лидер России Путин «переживет» президента США Байдена

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о «недолговечности российского лидера Владимира Путина». В ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom Риттер заявил, что

Новосибирца, бросившего авто на трамвайных путях, оштрафовали

В Новосибирске на улице Мичурина водитель белого Mercedes GL припарковал свой кроссовер на трамвайных путях, блокируя движение общественного транспорта и вызвав негодование у проезжающих. Машина зарегистрирована на 21-летнего Абубакра Нусратулоевича

Федеральная нотариальная палата открыла наследственное дело Евгения Пригожина

Наследственное дело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилось в реестре Федеральной нотариальной конторы. В графе дата смерти указано 23.08.2023, когда в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий