Мать 16-летней девушки, погибшей в августе, была привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей. Это предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Случай связан с тем, что девушка приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга вечером 8 августа, а ее родители не были осведомлены о позднем приезде дочери. Девушка выразила обеспокоенность в социальных сетях относительно своего безопасного возвращения, но не предупредила своих родителей о задержке.

На следующий день тело девушки было обнаружено в лесополосе. В результате расследования мужчину задержали по подозрению в убийстве, так как он был виден на камерах наблюдения и ехал на велосипеде за девушкой. Также у него был найден телефон, принадлежавший погибшей.