Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать стратегический аэродром Шайковка, расположенный в Калужской области, ударным беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

Сообщается, что украинский ударный беспилотник был уничтожен российскими боевыми вертолетами Ми-28, выполнявшими патрулирование района вокруг аэродрома в Калужской области.

За время проведения специальной военной операции данная атака ударным дроном со стороны вооруженных сил Украины является уже третьей попыткой нанести удар по территории стратегического аэродрома Шайковка, расположенного в Калужской области.

В октябре 2022 года украинские боевики впервые попытались атаковать аэродром ударным беспилотным летательным аппаратом, а в августе 2023 года была предпринята попытка атаковать военную технику, хранящуюся на аэродроме, гражданским коптером, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство.