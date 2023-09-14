Самолет авиакомпании Jetstar, следующий по маршруту Токио-Кэрнс, вынужден был изменить свой курс, чтобы совершить вынужденную посадку из-за повреждений лобового стекла. Об этом в своем материале сообщает британское издание Daily Mail.

Лайнер с сотнями пассажиров на борту совершил экстренную посадку на острове Гуам во время перелета из японской столицы Токио в австралийский город Кэрнс. Автор материала сообщает, что 220 пассажиров, находившихся на борту авиакомпании Jetstar, вынуждены были ждать в аэропорту Гуама пока им организуют вылет запасного рейса. В результате самолет прибыл в пункт назначения в Австралии на 24 часа позже запланированного времени.

Ранее пассажирский лайнер авиакомпании из Индии Vistara вынужден был прервать свой полет по причине треснувшего в воздухе лобового стекла. При этом лайнер вылетел из Дели и направлялся в Пуну. Одной из возможных причин образования трещины на лобовом стекле самолета эксперты назвали неблагоприятные погодные условия.