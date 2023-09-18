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Арсеналы ядерного оружия в мире постоянно растут, а на их содержание страны тратят колоссальные средства, исчисляемые миллиардами долларов. Об этом в беседе с lenta.ru заявила координатор политики и исследований организации-лауреата Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

По ее словам, организация ICAN каждый год готовит доклад, в котором подсчитываются расходы ядерных держав на обслуживание своих арсеналов. «В течение всех четырех лет, что мы выпускали этот отчет, мы приходили к выводу, что расходы на ядерное оружие неуклонно растут», – подчеркнула Сандерс-Закре.

Как следует из опубликованного доклада Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), девять государств, обладающих арсеналами ядерного оружия, потратили на его содержание в надлежащих условиях немного более 82 миллиардов долларов. Тенденция удорожания содержания ядерных арсеналов в мире вызывает тревогу, по мнению Сандерс-Закре.

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