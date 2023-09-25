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Замечательной альтернативой экзотическим курортам может стать Адыгея, которая предоставляет возможности для отдыха круглый год, а также обеспечивает увлекательный досуг людям с разными вкусами и интересами. Несмотря на огромное разнообразие вариантов отдыха, гостиница в Лаго-Наки обойдется сравнительно недорого, поэтому одним из преимуществ курорта является еще и его доступность для всех желающих.

Плато Лаги-Наки: каждый найдет занятие по душе

Курорт Лаго-Наки объединяет несколько поселков, которые привлекают внимание туристов и отдыхающих 12 месяцев в году. Сюда едут весной, чтобы увидеть расцветающие альпийские луга, летом, осенью и зимой, чтобы насладиться чудесными природными видами, чистейшим воздухом и невероятными горными пейзажами.

Главное преимущество плато – это универсальность, большое разнообразие вариантов отдыха. На Лаго-Наки можно заниматься рафтингом и горным туризмом, альпинизмом и полетами на параплане и дельтаплане.

Именно через плато Лаги-Наки во времена Советского Союза проходил знаменитый туристический маршрут №30 «Через горы к морю». Заканчивался он в Дагомысе, на черноморском побережье.

Кроме любителей экстремального туризма, на курорте созданы все условия для любителей природных достопримечательностей. В южной части находится Каменное море с огромными скальными глыбами, имеются многочисленные пещеры, самой популярной среди которых является Большая Азишская, термальные источники и скважины с минеральной водой.

Также на плато расположена здравница, в которой отдыхающие избавляются от заболеваний позвоночника. Лечение осуществляется не только массажами, но и методами подводного вытяжения, магнитотерапией.

Кроме того, в местных санаториях осуществляют косметическое иглоукалывание для эффекта омоложения, избавляют гостей от повышенного давления, диабета и лишних килограммов, предоставляют условия для восстановления после инсульта и для профилактики инфарктов.

Гостиницы на курорте Лаго-Наки

Популярность курорта сделала свое дело и сегодня здесь немало комфортабельных гостиниц, обеспечивающих возможность жить в номере Люкс или в коттедже с видом на великолепные природные пейзажи.

Гостиницы предлагают полный комплекс дополнительных услуг, включающий:

  • экскурсии по достопримечательностям, экстремальный отдых в горах;
  • водные прогулки и рыбалка;
  • баня, сауна, процедуры в термальных источниках;
  • оздоровительные процедуры.

Любая гостиница предоставляет комфортабельные номера на любые финансовые возможности. Поэтому любой путешественник имеет возможность подобрать подходящий ему вариант для проживания в окружении эффектных горных пейзажей.

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