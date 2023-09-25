Замечательной альтернативой экзотическим курортам может стать Адыгея, которая предоставляет возможности для отдыха круглый год, а также обеспечивает увлекательный досуг людям с разными вкусами и интересами. Несмотря на огромное разнообразие вариантов отдыха, гостиница в Лаго-Наки обойдется сравнительно недорого, поэтому одним из преимуществ курорта является еще и его доступность для всех желающих.
Плато Лаги-Наки: каждый найдет занятие по душе
Курорт Лаго-Наки объединяет несколько поселков, которые привлекают внимание туристов и отдыхающих 12 месяцев в году. Сюда едут весной, чтобы увидеть расцветающие альпийские луга, летом, осенью и зимой, чтобы насладиться чудесными природными видами, чистейшим воздухом и невероятными горными пейзажами.
Главное преимущество плато – это универсальность, большое разнообразие вариантов отдыха. На Лаго-Наки можно заниматься рафтингом и горным туризмом, альпинизмом и полетами на параплане и дельтаплане.
Именно через плато Лаги-Наки во времена Советского Союза проходил знаменитый туристический маршрут №30 «Через горы к морю». Заканчивался он в Дагомысе, на черноморском побережье.
Кроме любителей экстремального туризма, на курорте созданы все условия для любителей природных достопримечательностей. В южной части находится Каменное море с огромными скальными глыбами, имеются многочисленные пещеры, самой популярной среди которых является Большая Азишская, термальные источники и скважины с минеральной водой.
Также на плато расположена здравница, в которой отдыхающие избавляются от заболеваний позвоночника. Лечение осуществляется не только массажами, но и методами подводного вытяжения, магнитотерапией.
Кроме того, в местных санаториях осуществляют косметическое иглоукалывание для эффекта омоложения, избавляют гостей от повышенного давления, диабета и лишних килограммов, предоставляют условия для восстановления после инсульта и для профилактики инфарктов.
Гостиницы на курорте Лаго-Наки
Популярность курорта сделала свое дело и сегодня здесь немало комфортабельных гостиниц, обеспечивающих возможность жить в номере Люкс или в коттедже с видом на великолепные природные пейзажи.
Гостиницы предлагают полный комплекс дополнительных услуг, включающий:
- экскурсии по достопримечательностям, экстремальный отдых в горах;
- водные прогулки и рыбалка;
- баня, сауна, процедуры в термальных источниках;
- оздоровительные процедуры.
Любая гостиница предоставляет комфортабельные номера на любые финансовые возможности. Поэтому любой путешественник имеет возможность подобрать подходящий ему вариант для проживания в окружении эффектных горных пейзажей.