Российская актриса Кристина Асмус достаточно активна в соцсетях. Она регулярно делится с поклонниками моментами из своей жизни. На днях она сообщила, что попала в больницу. Причиной стала травма, полученная во время съемок в Выборге. Как выяснилось, актриса сломала ногу.

По словам Кристины Асмус, перелом оказался достаточно серьезным. Сейчас актрисе предстоит перенести операцию. В своем блоге актриса поделилась фотоснимками с гипсом на левой ноге. Она подчеркнула, что заработала перелом со смещением.

Звезда сериала «Интерны» рассказала, что во время съемок совершила неудачный прыжок. Асмус отметила, что, несмотря на боль, она доиграла свою сцену крупным планом, и только потом отправилась в больницу.

«А дальше все как в туманце — большая синяя стопа, рентген, гипс и слова нескольких независимых врачей, что без операции никак», – написала Кристина Асмус.

Кстати, Кристина уже не впервые будет ходить на костылях. Пару лет назад она растянула связки, но теперь ее травма оказалась намного серьезнее.