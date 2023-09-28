Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская актриса Кристина Асмус достаточно активна в соцсетях. Она регулярно делится с поклонниками моментами из своей жизни. На днях она сообщила, что попала в больницу. Причиной стала травма, полученная во время съемок в Выборге. Как выяснилось, актриса сломала ногу.

По словам Кристины Асмус, перелом оказался достаточно серьезным. Сейчас актрисе предстоит перенести операцию. В своем блоге актриса поделилась фотоснимками с гипсом на левой ноге. Она подчеркнула, что заработала перелом со смещением.

Звезда сериала «Интерны» рассказала, что во время съемок совершила неудачный прыжок. Асмус отметила, что, несмотря на боль, она доиграла свою сцену крупным планом, и только потом отправилась в больницу.

«А дальше все как в туманце — большая синяя стопа, рентген, гипс и слова нескольких независимых врачей, что без операции никак», – написала Кристина Асмус.

Кстати, Кристина уже не впервые будет ходить на костылях. Пару лет назад она растянула связки, но теперь ее травма оказалась намного серьезнее.

Вам может понравиться

Военкор Руденко рассказал об атаке ВСУ под видом сдачи в плен

Боевики ВСУ пытались пойти на хитрость и атаковать российские позиции под видом сдачи в плен. Однако добровольческий отряд БАРС-16 «Кубань» разгадал планы противника. Командир батальона с позывным «Зенит» рассказал военному

Стилист Рогов: этой осенью актуальны многослойные образы

Популярный российский стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Телеграм-канале опубликовал очередной пост о модных трендах осени 2023. По словам модного эксперта, нынешняя осень приветствует расслабленный и непринужденный стиль. Рогов

Figaro: При неправильном обслуживании двигателя танк Abrams может взорваться

Газотурбинные двигатели танков Abrams требуют сложного обслуживания. Они очень капризны и могут самопроизвольно взрываться при неправильном использовании, рассказал изданию Le Figaro бывший французский военный Ян Буавен. «Для обслуживания турбин Abrams