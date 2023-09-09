Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На протяжение последних 10-ти месяцев Пекин продолжает увеличивать объемы своих резервов в золоте, с целью их диверсификации и уменьшения зависимости от доллара США. Об этом в своем материале сообщает Bloomberg.

Объем слитков, хранящийся в Народном банке Китая, только за август увеличился сразу на 29 тонн или 930 000 тройских унций (единица измерения массы 31,1 грамма). При этом суммарные запасы золота КНР на данный момент составляют около 2165 тонн, а 217 тонн золота были накоплены, начиная с ноября прошлого года.

Все это происходит на фоне стремления Си Цзиньпина укреплять торговые отношения со странами, входящими в БРИКС, а также вести взаимный расчет в национальных валютах, постепенно отказываясь от доллара США.

Из материала Bloomberg следует, что общие золотовалютные резервы КНР на конец августа 2023 года увеличились по сравнению с июлем текущего года сразу на 44,2 миллиарда долларов, составив в общем 3,16 триллионов долларов США.

Вам может понравиться

Аналитик из ФРГ Тиле назвал передачу натовских танков ВС Украины «утилизацией металлолома»

Передав киевскому режиму старые танки Leopard 1 западные страны фактически избавились от ненужного «металлолома». Такое заявление председателя Немецкого военно-политического общества Ральфа Тиле прозвучало в эфире швейцарской телерадиокомпании SRF. По словам

Бойцы ВС России уничтожили блиндаж с украинскими боевиками дроном-камикадзе

Российские бойцы из состава 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа уничтожили блиндаж с украинскими боевиками, расположенный в лесопосадке в окрестностях населенного пункта Берестовое на Купянском направлении, ударным беспилотником. Соответствующие

На Украине найдено тело британского наемника из интернационального легиона ВСУ

На Украине погиб британский гражданин Джордан Чедвик, который служил в интернациональном легионе украинской армии. Как сообщает Sky News, его тело обнаружили в водоеме, а руки были связаны за спиной. Обстоятельства