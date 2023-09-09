На протяжение последних 10-ти месяцев Пекин продолжает увеличивать объемы своих резервов в золоте, с целью их диверсификации и уменьшения зависимости от доллара США. Об этом в своем материале сообщает Bloomberg.

Объем слитков, хранящийся в Народном банке Китая, только за август увеличился сразу на 29 тонн или 930 000 тройских унций (единица измерения массы 31,1 грамма). При этом суммарные запасы золота КНР на данный момент составляют около 2165 тонн, а 217 тонн золота были накоплены, начиная с ноября прошлого года.

Все это происходит на фоне стремления Си Цзиньпина укреплять торговые отношения со странами, входящими в БРИКС, а также вести взаимный расчет в национальных валютах, постепенно отказываясь от доллара США.

Из материала Bloomberg следует, что общие золотовалютные резервы КНР на конец августа 2023 года увеличились по сравнению с июлем текущего года сразу на 44,2 миллиарда долларов, составив в общем 3,16 триллионов долларов США.