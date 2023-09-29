Три панды, проживающие в зоопарке в Вашингтоне в декабре текущего года должны вернуться на родину в Китай, согласно договору об аренде животных. Об этом сообщается в издании Bloomberg со ссылкой на заявление Пекина.

Отмечается, что к концу 2024 года из Соединенных Штатов должны уехать и другие панды. Журналисты издания считают, что это явный показатель ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Согласно официальному заявлению представителя МИД КНР Мао Нин, три панды из зоопарка в Вашингтоне должны вернуться в Китай в декабре текущего года. «Гигантские панды являются не только национальным достоянием Китая, но и приветствуются и любимы людьми во всем мире, и, можно сказать, являются посланниками и мостами дружбы», – заявила Мао Нин.

Напомним, что Панды Мэй Сян и Тянь Тянь были переданы в вашингтонский зоопарк в 2000 году в рамках соглашения между зоопарком и Китайской ассоциацией дикой природы.