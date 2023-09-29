Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Три панды, проживающие в зоопарке в Вашингтоне в декабре текущего года должны вернуться на родину в Китай, согласно договору об аренде животных. Об этом сообщается в издании Bloomberg со ссылкой на заявление Пекина.

Отмечается, что к концу 2024 года из Соединенных Штатов должны уехать и другие панды. Журналисты издания считают, что это явный показатель ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Согласно официальному заявлению представителя МИД КНР Мао Нин, три панды из зоопарка в Вашингтоне должны вернуться в Китай в декабре текущего года. «Гигантские панды являются не только национальным достоянием Китая, но и приветствуются и любимы людьми во всем мире, и, можно сказать, являются посланниками и мостами дружбы», – заявила Мао Нин.

Напомним, что Панды Мэй Сян и Тянь Тянь были переданы в вашингтонский зоопарк в 2000 году в рамках соглашения между зоопарком и Китайской ассоциацией дикой природы.

Вам может понравиться

Польша отрицает причастность к подрыву «Северных потоков» украинского экипажа яхты

Польское руководство считает версию подрыва газопроводов «Северные потоки», опубликованной в западных средствах массовой информации, несостоятельной. Об этом заявил пресс-секретарь польского министра, отвечающего за координацию польских спецслужб, Станислав Жарин. В годовщину

Украинский БПЛА сбросил две взрывчатки на подстанцию, произошел пожар

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) в регионе в связи с событиями на границе. «Прошу жителей сохранять спокойствие», – написал он в своем телеграм-канале, уточнив,

ВАЗ-21093 разорвало на части после удара о столб в Свердловской области

Утром 27 сентября в городе Серов, расположенном на севере Свердловской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-21093 в результате столкновения со столбом разорвало на части. УГИБДД по Свердловской области сообщают о