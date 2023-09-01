Недавно Китайский Народный Республиканский Картографический сервис опубликовал обновленные географические карты Китая на своем официальном сайте bzdt.ch.mnr.gov.cn. Новые карты вызвали обеспокоенность, так как Большой Уссурийский остров, расположенный на месте впадения реки
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Недавно Китайский Народный Республиканский Картографический сервис опубликовал обновленные географические карты Китая на своем официальном сайте bzdt.ch.mnr.gov.cn.

Новые карты вызвали обеспокоенность, так как Большой Уссурийский остров, расположенный на месте впадения реки Уссури в Амур, на карте представлен как полностью принадлежащий Китаю, не учитывая факт, что территория этого острова разделяется между КНР и Россией.

На официальном сайте указано, что новая версия карты создана с учетом национальных стандартов определения границ Китая и других стран мира.

Карту можно использовать в различных сферах, включая новостные и рекламные материалы, иллюстрации для публикаций, фоновые изображения для рекламных дисплеев, базовые карты для дизайна и другие цели. Карта также доступна для бесплатного просмотра и загрузки.

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