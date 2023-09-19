Кем был застреленный в Канаде сикх и почему Торонто считает виновником этого Нью-Дели

В понедельник (18 сентября) премьер Канады Трюдо открыто заявил о наличии достоверных подтверждений того, что за убийством «канадского гражданина» в июне 2023-го стояли агенты индийского правительства. Издание National Post выяснило, кем же был убитый, которого Трюдо ошибочно назвал гражданином Канады.

18 июня Хардип Сингх Ниджар, глава сикхов в г. Сарри (провинция Британская Колумбия), был застрелен, когда выходил из своей гурдвары (прим. Discover: здание, служащее местом богослужения у сикхов).

По итогам расследования объединенной группы следователей из Королевской конной полиции выяснилось, что двое мужчин крупного телосложения застрелили Ниджара, а затем скрылись в ожидающей их машине, которой управлял третий подозреваемый.

Местонахождения этой троицы до сих пор неизвестно канадским властям.

«Участие иностранного правительства в убийстве гражданина Канады на канадской земле является вопиющим нарушением нашего суверенитета», – произнес Трюдо в ходе выступления в Палате общин.

Это все, что известно прессе об убийстве Ниджара.

Кем был Хардип Сингх Ниджар

Он служил главой сикхского храма, перед входом которого и был убит. По данным издания Global News, он также работал сантехником.

Как сообщает Global, он приехал в Канаду в 1997 году и потребовал статуса беженца, воспользовавшись для въезда в страну поддельным паспортом.

В результате этого ему отказали в предоставлении статуса беженца, однако спустя 11 дней после отказа властей он женился на женщине с канадским гражданством, ранее проспонсировавшей его иммиграцию, а затем подал заявление на гражданство. Это его обращение также было отклонено властям, тем не менее, Ниджар стал называть себя гражданином Канады, и Трюдо устно подтвердил его гражданство в Палате общин в минувший понедельник.

Ниджар был видным организатором канадской общины сикхов, призывавшей к осуществлению референдума по Халистану, целью которого является создание сикхского этнорелигиозного государства в индийском Пенджабе. Он даже организовывал неофициальный референдум среди сикхской диаспоры в г. Сарри.

«Хардип Сингх Ниджар был образцом для подражания, выдающейся личностью в обществе и выступал за создание отдельного сикхского государства Халистан посредством демократического референдума», – заявил Джатиндер Сингх Гревал, организатор движения «Сикхи за справедливость». «Он был опорой в нашем сообществе».

Гревал сообщил, что индийское правительство заклеймило Ниджара террористом и добивалось его экстрадиции в Индию.

В чем Индия обвиняла Ниджара

Еще в 2016-м в Нью-Дели заявили, что он причастен к взрыву в Пенджабе, произошедшему в 2007 году.

«Все эти обвинения – фигня. Я живу здесь 20 лет, верно? Посмотрите мою регистрационную запись. Ничего нет. Я трудолюбивый. У меня есть собственный сантехнический бизнес», – сообщил тогда Ниджар для «Ванкувер Сан».

Индийское Центральное бюро расследований выдало на Ниджара ордер, обвинив его в попытке устроить взрыв, в изготовлении или хранении взрывчатых веществ с намерением поставить под угрозу жизнь или имущество, а также в изготовлении или хранении взрывчатых веществ при подозрительных обстоятельствах.

В отношении Ниджара также было направлено уведомление по линии Интерпола. Его обвинили в том, что он является лидером террористических сил Халистана, а в сообщении издания Times of India утверждалось, что он руководил тренировочными лагерями недалеко от г. Мишен (Британская Колумбия), чтобы обучать сочувствующих для совершения терактов в Индии.

Ниджар все это отрицал. Тогда он обратился к Трюдо с открытым письмом, заявив, что является мирным активистом, и призвал его «опровергнуть сфабрикованные, необоснованные, вымышленные и политически мотивированные обвинения против меня со стороны индийского правительства».

В сообщениях индийских новостей также была предпринята попытка увязать Ниджара с убийством в 2022 году Рипудамана Сингха Малика, общественного лидера в Сарри и оправданного подозреваемого во взрыве самолета Air India.

Предположения об участии в убийстве Ниджара индийского правительства стали появляться почти сразу после этого инцидента. Руководство Королевской конной полиции предостерегло от высказывания подобных обвинений, отметит, что они занимаются собранными доказательствами.

Тем не менее, 18 сентября Трюдо заявил, что у Канады имеется достоверная информация о причастности Нью-Дели к убийству. Он также добавил, что довел эту информацию до сведения индийского премьера Нарендры Моди, пока находился на прошлой неделе в Индии на встрече G20.