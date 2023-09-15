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Командир экипажа авиалайнера «Уральских авиалиний», осуществившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, объяснил, почему самолет не смог долететь до аэропорта Омска.

Главными проблемами были сложные метеоусловия и отказ гидросистемы самолета.

Пилоты прервали первую попытку посадки в Омске из-за отказа гидросистемы, что привело к увеличению посадочной дистанции. Затем они предприняли вторую попытку, но по мере полета и ухода в сторону Омска расход топлива стал критическим, и на момент аварийной посадки в поле оставалось всего  лишь пять минут топлива.

Это привело к решению командира совершить аварийную посадку, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.

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