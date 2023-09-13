Итальянский турист, побывавший в России, был приятно удивлен пятью особенностями, которые отличались от того, что он привык видеть в Италии.

Он отметил удобное и доступное такси. В отличие от Италии, где такси дорогое и нет удобных приложений для заказа, в России турист был впечатлен удобством заказа, прозрачностью в оплате и доступными ценами.

В России он был приятно удивлен разнообразием заведений с современным дизайном и разнообразной кухней, что отличается от консервативной кулинарии Италии.

Турист отметил, что в России процесс открытия бизнеса проще и быстрее, чем в Италии, где высокие налоги и бюрократия делают это сложным.

В России доступны 24/7 магазины и аптеки, что отличается от Италии, где многие магазины закрываются рано и не работают в выходные.

Несмотря на языковой барьер, итальянец оценил попытки местных жителей помочь ему и использование переводчика. Он также заметил, что россияне, хотя могут выглядеть сурово, являются дружелюбными и открытыми в общении.