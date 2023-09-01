Наступление Вооруженных сил Украины обернулось провалом, что, по мнению обозревателя Лукаса Лейроса в его статье для издания InfoBRICS, делает маловероятным захват Крыма Киевом. Российские военные нанесли серьезный удар по украинским
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Наступление Вооруженных сил Украины обернулось провалом, что, по мнению обозревателя Лукаса Лейроса в его статье для издания InfoBRICS, делает маловероятным захват Крыма Киевом.

Российские военные нанесли серьезный удар по украинским силам, в результате чего понесли значительные потери как украинские солдаты, так и вооружение НАТО. Это лишило украинскую армию возможности даже попытаться достичь полуострова.

Лейрос подчеркнул, что военная стратегия Украины, при которой территориальные завоевания ставятся выше жизни солдат, противоречит элементарным принципам военного дела. Он отметил, что важнее всего сохранить жизни солдат, и лишь после этого можно рассматривать вопрос о захвате территории.

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