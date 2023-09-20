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Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, а также глава X (Twitter), создал неординарный инцидент, когда, вооруженный пистолетом, вторгся в студию звукозаписи польской компании CD Projekt RED, выразив желание получить роль в игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает издание The Gamer, ссылаясь на выдержку из биографии миллиардера, написанной журналистом Уолтером Айзексоном.

Точные дата и время инцидента не были предоставлены. Однако известно, что Маск ворвался в студию, когда там работала его гражданская жена, известная как Граймс. Певица в данный момент занималась записью реплик для своего персонажа в Cyberpunk 2077, игры, где она исполняла роль вымышленной поп-звезды Лиззи Уиззи.

В руках у Маска был раритетный пистолет возрастом более двухсот лет. Неясно, работало ли оружие на момент инцидента. Сам миллиардер подчеркнул, что вооружен, но не представляет опасности. Маск прервал запись Граймс и настоял, чтобы и ему была предоставлена роль в игре.

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