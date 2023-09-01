Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что стоимость строительства метро в Красноярске будет оптимизирована, и проект будет реализован с использованием новой технологии. Эту информацию он сообщил в ходе совещания по развитию Красноярского края, проведенного президентом России Владимиром Путиным в четверг.

Вице-премьер выразил благодарность главе государства за принятое решение о завершении строительства метро в Красноярске. Он также подчеркнул, что вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым были проведены детальные обсуждения и внесены изменения в проект для оптимизации его стоимости. Это связано с необходимостью соблюдения бюджетных ограничений и учетом текущей инфляции.

Для успешной реализации проекта была разработана новая методика, совместно с Министерством строительства России. Этот проект представляет собой интеграцию метро и трамвайной системы, что требует разработки новых норм и специальных технических условий. Вице-премьер уверен, что использование этих спецтехусловий позволит сэкономить средства.