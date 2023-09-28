Несмотря на рост популярности гибридов и электромобилей в мире, многие автолюбители отдают предпочтение технике с дизельными силовыми агрегатами за их надежность и экономичность. Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных дизельных двигателей в мире.

На первой строчке рейтинга оказался американский дизельный двигатель Cummins 6.7 ISB. Эксперт оценили его ресурс до капитального ремонта в 500 тысяч километров. Шестицилиндровый двигатель, выпускаемый с 2007 года и по наши дни, развивает 350 л. с. и внушительные 881 НМ крутящего момента.

Второе место рейтинга занял 7,3-литровый турбодизель семейства Ford Power Stroke. Самая мощная модификация восьмицилиндрового двигателя развивала 250 л. с. и 685 Нм крутящего момента. Двигатель, производимый с 1994 по 2004 года, до сих пор пользуется огромной популярностью на вторичном рынке.

Тройку лидеров замыкает дизельный силовой агрегат Chevrolet Duramax 6.6L LB7. В период с 2001 по 2004 года двигатель устанавливали под капот пикапам Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD.

Также в первую десятку рейтинга самых надежных двигателей вошли Cummins 5.9L, немецкий дизель BMW M57, Volvo D5, корейский Hyundai 1.6 CRDi, японский силовой агрегат Toyota 1HD-FTE, Mercedes-Benz OM617 и Volkswagen 1.9L ALH TDI Diesel.