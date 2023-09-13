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Хоккеист из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил свою похвалу Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за то, что она не ввела наказания для российских игроков, отказавшихся надевать свитера с радужной символикой в поддержку ЛГБТ во время предматчевых разминок.

«Ну, что могу сказать? Молодцы. Я только за такой подход. Как долго НХЛ будет придерживаться этой позиции? Не знаю. Это не мой вопрос», – заметил Овечкин.

В прошлом сезоне первым игроком, который отказался поддержать эту акцию, был Иван Проворов из «Филадельфии Флайерз». Россиянин не надел радужную майку, ссылаясь на свою православную веру. После этого некоторые клубы НХЛ, включая команды с российскими игроками, отказались участвовать в данной акции.

В июне Национальная хоккейная лига приняла решение отменить обязательное использование радужных свитеров командами на предматчевых разминках. При этом акции в поддержку ЛГБТ-сообщества будут продолжаться, и радужные свитера будут доступны для продажи.

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