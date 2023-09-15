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Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своем Телеграм-канале кадры с моментом удара по отряду украинских боевиков под Новомайорским.

По его словам, российские бойцы из батальона «Восток» сбросили на украинских боевиков боеприпас собственного изготовления с беспилотного летательного аппарата, отличающийся повышенной мощностью.

«Обратите внимание, как повели себя те, кто не пострадал от взрыва: они со всех ног бросились бежать, бросив своих раненых товарищей. Ни попытки растащить в стороны, чтобы снизить кучность, ни попытки оценить состояние и оказать помощь… Своя шкура дороже», – отмечает Ходаковский.

Ранее стало известно, как российские военнослужащие смогли обнаружить и уничтожить танк ВС Украины Challenger 2 британского производства в окрестностях Работино. Сообщается, что британская бронемашина была переброшена на Запорожское направление в сопровождении нескольких советских танков, которые должны были ее прикрывать.

Однако российская разведка смогла вычислить маршрут передвижения украинской бронегруппы и на пути ее следования была организована засада. Британский танк Challenger 2 сожгли выстрелом из российского ПТРК.

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