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Блогер Любов Терлецкая, завоевавшая популярность своими разборами телешоу «Фабрика звезд», «Хочу в Виа Гру», «Народный артист», перешла к разбору проекта «Песни».

В первом сезоне телешоу «Песни», транслируемом на канале ТНТ в 2018 году, одним из популярных участников являлся певец Хабиб. Исполнитель будущего хита «Ягода малинка» был в команде Макса Фадеева. Однако другой наставник проекта, Тимати, часто оценивал в негативном ключе выступления будущей звезды.

Терлецкая считает, что Тимати испытывал к Хабибу личную неприязнь, ведь он даже подходил вне эфира к конкурсанту и заявлял о своей недовольстве им. Тогда Хабиб смолчал, но спустя пять лет он решил все-таки высказаться по этому поводу.

«Давление в ту неделю усиливалось, и особенно было не по себе, когда Тимати, при всей своей команде проявлял ко мне токсичность и агрессию. Конечно, я улыбался, но внутри было паршиво. Это публичное унижение, ведь все они смотрели и смеялись надо мной, поддакивая своему наставнику», – написал Шарипов на канале Терлецкой.

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