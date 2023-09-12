Среди главных событий 12 сентября можно выделить выступление президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), укрепление курса рубля, визит в Россию лидера Северной Кореи и новости с фронта.

Выступая на ВЭФ Путин раскрыл потери украинской армии. По его словам, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек, 543 танка и около 18 тысяч различных бронемашин. При этом за последние полгода в России добровольно ряды контрактников пополнили около 270 тысяч человек.

Во вторник утром поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Российскую Федерацию. Лидер Северной Кореи прибыл с визитом для проведения переговоров по приглашению российского президента Владимира Путина. Двухсторонняя встреча лидеров стран должна пройти завтра 13 сентября.

Курс доллара опустился к отметке в 93 рубля, а евро упало ниже отметки в 100 рублей. Аналитики связывают укрепление курса рубля с заявлениями российского руководства. По словам помощника президента России Максима Орешкина, пик падения национальной валюты пройден.

На фронте, по словам военного блогера Юрии Подоляки, без значительных изменений. На Запорожском направлении в районе Работино ВС Украины проводят перегруппировку, а вот к югу от Артемовска украинским подразделениям удалось закрепиться в Андреевке в районе железной дороги. При этом в районе Курдюмовки и Клещеевки российские войска отбили несколько мощных атак противника.