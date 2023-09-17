Обломки сбитого средствами ПВО Москвы ударного беспилотного аппарата вооруженных сил Украины были обнаружены на территории Истринского городского округа. Об этом сообщает глава Истры Татьяна Витушева.

По ее словам, во время падения обломков сбитого дрона украинских боевиков, в том числе и стартового двигателя, были нанесены незначительные повреждения забору одного из частных домовладений. Пострадавших среди гражданского населения нет.

«Аппарат, вероятнее всего, был малой дальности. Поэтому с этой целью были использованы разгонные двигатели беспилотного летательного аппарата, части которых и найдены сегодня утром на одном из частных земельных участков, в районе Новорижского шоссе», – написала Витушева в своем Телеграм-канале.

Глава Истры также подчеркнула, что все найденные обломки были отправлены на экспертизу. «В настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые мог нести на себе сбитый беспилотник», – резюмировала Витушева.