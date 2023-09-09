События, произошедшие 7 сентября, такие как падение дрона в центре Ростова и детонация у штаба Южного военного округа, вызывают серьезную озабоченность. Генерал авиации Попов считает, что для защиты городов России от беспилотных летательных аппаратов необходимо принимать систематические меры.

Он предлагает восстановление системы противовоздушной обороны (ПВО) для крупных населенных пунктов, промышленных объектов и важных инфраструктурных объектов. Это может быть реализовано с помощью закона о распределении средств двойного назначения. При этом следует включить в работу МВД, МЧС, Росгвардию и организовать наблюдательные посты. Также предлагается привлечение всех доступных средств в помощь ПВО и возложение на МВД дежурства на крышах в центрах населенных пунктов.

Генерал Попов также подчеркивает важность восстановления организации ДОСААФ и активное участие органов власти в противодействии запускам БПЛА внутри страны. По его мнению, это требует политического решения на уровне президента, так как военные не могут осуществить это на свои средства. Необходимо также вовлечение экономических ресурсов.