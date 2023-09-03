В 2014 году ряд чиновников, военных и представителей правоохранительных органов в Мексике находились в тайном сговоре с главарем наркокартеля «Геррерос Унидос», боевики которого похитили и убили 43 студента педагогического колледжа в городе Игуала штата Герреро. Газета New York Times раскрыла подробности самого громкого не раскрытого дела Мексики в своем материале.

Журналисты издания изучили около 23 тысяч текстовых сообщений, многочисленные материалы расследования и показания свидетелей. Переписка боевиков картеля была перехвачена специалистами Управления по борьбе с наркотиками США еще в 2014 году, однако мексиканская сторона получила к ним доступ только в прошлом году.

Автор материала отмечает, что в сентябре 2014 года группа студентов педагогического колледжа прибыла в Игуалу, чтобы потом вместе выдвинуться в Мехико для участия в марше. Местная полиция преследовала автобус со студентами, открыв по нему огонь, после чего похищенных студентов они передали боевикам наркокартеля. При этом Вооруженные силы страны знали о похищении студентов боевиками картеля, но не вмешивались.

Сообщается, что местные чиновники, полиция и военные на руководящих постах в течение нескольких месяцев выполняли все распоряжения главарей банды. При этом автобусы со студентами были приняты боевиками картеля за вторжение со стороны конкурентов, поэтому они отдали приказ местным властям ликвидировать их, сообщается в материале.