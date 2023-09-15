Футболисты молодежной команды мадридского «Реала» были арестованы за распространение интимного видео с несовершеннолетней девочкой через WhatsApp. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Главным подозреваемым в этом случае является игрок из «Реал Мадрид С». Инцидент произошел 6 сентября.

После того, как мать узнала свою 16-летнюю дочь на видео, которое утекло в интернет, она обратилась в полицию. Футболисты были задержаны и предоставили необходимые показания.

Авторы видео не разглашаются клубом, но «Реал» подтвердил, что четверо футболистов арестованы.

Издание отмечает, что сексуальный контакт между девушкой и подозреваемым произошел с их взаимного согласия.