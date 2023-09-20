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В Сети появились кадры с моментом задержания 42-летнего жителя Барнаула, которого обвиняют в организации террористического акта и покушении на государственную измену. Видео задержания было опубликовано сотрудниками алтайского управления ФСБ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что сотрудники ФСБ России задержали барнаульца на территории промзоны. Задержанному гражданину предъявили обвинение в автомобиле и потребовали передать им телефон. Однако мужчина ответил, что оставил телефон дома и сотрудники ФСБ провели обыск по месту жительства барнаульца.

Во время обыска оперативники также вели съемку. В одной из комнат жилища 42-летнего барнаульца можно увидеть висящие на стене флаги Соединенных Штатов Америки и Израиля.

Мужчину обвиняют в попытке отравить воду, предназначенную для мобилизованных военнослужащих российской армии. При этом подозреваемый снимал весь процесс на камеру телефона, чтобы отправить отчет своим кураторам из Украины.

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