Forbes подтвердил информацию о потере первого танка Challenger 2 Вооруженных Сил Украины в районе Работино. Издание отмечает, что несмотря на похвалы украинских танкистов в адрес этой машины, ее участие в
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Forbes подтвердил информацию о потере первого танка Challenger 2 Вооруженных Сил Украины в районе Работино. Издание отмечает, что несмотря на похвалы украинских танкистов в адрес этой машины, ее участие в реальных боевых действиях так и не было задокументировано.

Автор статьи подчеркивает, что потеря первого из 14 танков Challenger 2, переданных Великобританией Украине, произошла всего через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины представило этот танк в видеоинтервью с бойцом 82-й бригады.

Несмотря на высокую оценку характеристик этой машины еукраинскими военнослужащими, до сих пор не существует видеозаписей, подтверждающих боевое применение танков Challenger 2 82-й бригады в Украине.

 

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