Известный производитель аксессуаров для различных мобильных устройств компания ICEMAG анонсировала выход на рынок уникальной новинки, а именно гибрида внешнего аккумулятора с активной системой охлаждения, оснащенной магнитным креплением.

Портативный аккумулятор со встроенной системой охлаждения является первым устройством на рынке с подобными характеристиками. Прозрачный корпус придает устройству футуристический внешний вид, чем-то напоминающий портативную игровую консоль.

Емкость внешнего аккумулятора составляет 10000 мАч, а заряжать мобильный устройства возможно, как по проводу, так и беспроводным методом. При этом, чтобы не допустить перегрев устройства во время процесса зарядки оно оснащено вентилятором с RGB-подсветкой, способным развивать скорость в 8000 оборотов в минуту.

Стоимость новики под названием ICEMAG Power Bank на официальном сайте компании-производителя составляет 60 долларов.