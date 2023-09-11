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В Благовещенске прошло открытие XXI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», на котором почетным гостем стал российский актер, певец и композитор Сергей Савин. Артист рассказал о своих отношениях с популярной певицей Аллой Пугачевой до ее уезда из России после начала спецоперации.

Сергей Савин поделился, что в 2011 году он стал победителем в одном из известных песенных телешоу на федеральном канале «Россия», где председателем жюри была Алла Пугачева. Примадонна проявила к нему и его творчеству большой интерес и даже подарила ему 600 тысяч рублей по собственной инициативе.

Однако, несмотря на обещания телеканала о песнях и ротации, Сергей Савин утверждает, что ничего из обещанного не было исполнено.

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