Российский и башкирский исполнитель Элвин Грей (Радик Юльяшкин) в своем Телеграм-канале извинился перед зрителями за срыв выступления в Альметьевске на День нефтяника. «Альметьевск, извините за сорванный концерт. Уезжаю из города
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Российский и башкирский исполнитель Элвин Грей (Радик Юльяшкин) в своем Телеграм-канале извинился перед зрителями за срыв выступления в Альметьевске на День нефтяника. «Альметьевск, извините за сорванный концерт. Уезжаю из города с болью в сердце».

По словам артиста, его выступление было сокращено до 30 минут двумя представителями организаторов мероприятия, и запрещено использование живой группы. За несколько минут до начала концерта в итоге певцу разрешили выступать на протяжении часа вместе с музыкантами.

По словам артиста, за 9 минут до завершения его концертной программы «в грубой нецензурной форме, с угрозами и обвинениями в наш адрес был беспардонно сорван концерт». Артист отметил, что такое отношение к зрителям за всю свою творческую карьеру он встречает впервые.

Элвин Грей пообещал жителям Альметьевска устроить благотворительный концерт. Он отметил, что дата и место проведения будет сообщена позднее.

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