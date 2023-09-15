В последнее время в различных регионах России происходят несчастные случаи связанные с активным туризмом. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом популярности активного отдыха, который, с одной стороны, приносит пользу для здоровья, но с другой стороны, может повлечь за собой серьезные последствия.

Основатель клуба «Миры» Андрей Федорович объяснил, что во время пандемии многие люди не совершали путешествия и копили средства, и теперь они решают отправиться в путешествия по миру. Это способствует росту популярности активного отдыха.

Однако, с увеличением числа людей, предпочитающих активный отдых, также увеличивается число трагических случаев. Эксперты указывают, что часть проблемы заключается в том, что гиды и инструкторы, не ожидая такого большого потока туристов, могут перегружать себя и принимать на себя больше обязанностей, чем следует.

Эксперт Анна Подлесных подчеркнула, что после пандемии многие переключились с пляжного отдыха на активный, под влиянием растущего интереса к здоровому образу жизни. Она также привела пример трагедии, произошедшей в коллекторе Неглинки, где погибла опытная путешественница.