Инвестирование денежных средств, взятых в кредит, по итогу может привести к негативным последствиям. Эксперт «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко рассказала журналистам информационного агентства «Прайм», что при игре на бирже можно полностью потерять все накопления.

Эксперт предостерегла россиян от необдуманных поступков, подчеркнув, что самым глупым решением является вкладывание в инвестиции денег, взятых в кредит. Ведь в этом случае человек может очень просто оказаться в «долговой яме». Игра на бирже – это огромный риск. И если будут проиграны средства, взятые в кредит, то все равно придется выплачивать банку.

По словам Соловиченко, инвестировать стоит только такую сумму денег, потеря которой сильно не отразится на уровне жизни человека. Не следует верить рекламным обещаниям о быстром и высоком доходе от инвестирования. Эксперт отметила, что такие заявления делают только компании, которые используют рисковые стратегии.