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Двое сотрудников военкомата из города Самбор Львовской области насильно удерживали, пытали и морили голодом мужчин из Харькова и Кривого Рога, принуждая их пройти военно-врачебную комиссию. Им было предъявлено обвинение в пытках и незаконном ограничении свободы сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Телеграм-канале ГБР Украины.

Сообщается, что двое граждан Украины, из Харькова и Кривого Рога, были задержаны во время попытки незаконного пересечения государственной границы с Польшей. Они были задержаны пограничниками и доставлены в военкомат города Самбор для постановки на военный учет.

Сотрудники военкомата пытались силой заставить граждан «дать добровольное согласие» на прохождение военно-медицинской комиссии для последующей мобилизации. Одного мужчину продержали в здании военкомата без еды 10 дней, а второго – 7 дней. При этом в присутствии начальника военкомата, его водитель-военнослужащий избил двоих граждан и угрожал им пистолетом 19 сентября.

Инцидент получил огласку после того, как соответствующее видео с избиением граждан сотрудником военкомата было опубликовано в Сети очевидцем произошедшего.

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