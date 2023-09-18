На видео попал грузовой поезд, переполненный мигрантами, который движется из мексиканского города Сакатекас в направлении южной границы США. На кадрах видно, как люди висят с бортов вагонов, машут руками и аплодируют.

Ранее сообщалось, что пограничные службы США в Сан-Диего испытывают трудности с наплывом мигрантов и, возможно, просто отпускают их на улицы города.

8 сентября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил обеспокоенность по поводу большого потока мигрантов, прибывающих в город. По его словам, каждый месяц в Нью-Йорк приезжают около 10 тысяч мигрантов. Мэр выразил опасения, что данная проблема может привести к разрушению города.

Ранее также сообщалось, что ресурсы, предназначенные для вновь прибывших мигрантов в Нью-Йорке, находятся на исходе.