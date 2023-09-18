Разведывательный дрон отряда «Викинг» ВС России выявил скрытую позицию украинских боевиков, оборудованную в частном доме в одном из населенных пунктов под Артемовском. В итоге военнослужащие ВСУ были уничтожены точным попаданием FPV-дрона. Соответствующие кадры были опубликованы на портале РИА Новости.

На опубликованном видео можно увидеть, как оператор ударного дрона с видом от первого лица точно направляет его в окно частного дома, в котором оборудовали скрытую позицию боевики вооруженных сил Украины. Оператор разведывательного беспилотного аппарата осуществлял объективный контроль поражения выявленной цели. На кадрах, снятых разведывательным дроном, можно увидеть, как FPV-дрон попадает точно в цель.

Напомним, что издание The Economist процитировало главу украинской военной разведки Кирилла Буданова, который заявил о возможном истощении военных ресурсов, передаваемых Украине со стороны западных стран уже в ближайшем будущем. Буданов заявил: «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя».