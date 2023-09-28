Во время уборки в доме многие люди ловят себя на мысли, что им приходится перекладывать с места на место вещи, которыми они пользуются крайне редко. Такое имущество захламляет квартиру, особенно если речь идет о тесной однушке или двушке и отсутствии планов приобретать огромный коттедж. Выходом из положения станет аренда мини склада, являющаяся относительно новой услугой в России.

Индивидуальное хранение и не только

На сайте https://dobro-sklad.ru/ можно легко подобрать наиболее подходящий вариант аренды, которая предоставляется как частным лицам, так и компаниям, которым нужно где-то хранить документы, строительные материалы или товары, реализуемые через интернет.

Индивидуальное хранение может потребоваться для сезонных вещей, которые занимают много места, для мебели и другого имущества, которое необходимо убрать из дома или квартиры на время проведения капитального ремонта.

Кроме того, имеет смысл арендовать мини-склад площадью от 1 до 10 квадратных метров, чтобы надежно сохранить до следующего сезона садовую мебель, инвентарь для работы на даче, велосипед, сноуборд и лыжи. В общем все то, что не используется дома, но требует немало места для хранения.

Недорого и надежно

Возможность арендовать бокс предоставляет компания «Добросклад», которая гарантирует безопасное хранение любого имущества, будь то важные документы или вещи, которые нужно на время убрать из дома. Преимущества такой аренды очевидны:

клиент получает в свое распоряжение ключ от бокса, поэтому открыть хранилище может только он сам;

для обеспечения максимальной безопасности установлены системы видеонаблюдения и пожарная сигнализация с чувствительным датчиком задымления;

боксы регулярно проходят санитарную обработку, внутри поддерживается оптимальный влажностной и температурный режим, что исключает порчу имущества, его повреждение грызунами или паразитами;

возможность открыть бокс и забрать оттуда вещи можно в любое время дня и ночи, никаких ограничений на посещение склада не существует.

Кроме того, компания предлагает разумную цену, возможность оплачивать только реальный срок хранения имущества и занимаемую ним площадь. Все расчеты можно сделать непосредственно на сайте или с помощью менеджера, связавшись с ним по телефону.

Как новым, так и постоянным клиентам предоставляются выгодные скидки, которые зависят от срока хранения вещей на мини-складе. Также можно заказать дополнительную услугу доставки имущества к боксу из любого района столицы.

Клиент получает личный кабинет, через который может производить оплату. Также непосредственно на сайте можно связаться с представителями компании, которые дадут ответы на любые вопросы и окажут помощь в аренде мини-склада для любых целей.