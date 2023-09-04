Дипломатический источник прокомментировал корреспондентам РИА Новости заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью для газеты La Repubblica. По его словам, недружественные государства пытаются вытеснить РФ с Южного Кавказа. А для этого в своих целях используют Ереван.

По словам представителя дипведомства, «Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена». Он также добавил, что Армении не следует становиться «орудием Запада» по вытеснению России с Южного Кавказа. Источник также акцентировал внимание на том, что «карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном… Корень противостояния – вопрос о статусе бывшей НКАО АзССР». Он подчеркнул, что если бы РФ не вмешалась, то итоги боевых действий могли быть еще более плачевными.

А урегулирование армяно-азербайджанского конфликта – это выполнение трехсторонних договоренностей. И эти договоренности затянулись не по вине РФ.