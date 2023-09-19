Руководство вооруженных сил Украины отказалось принимать старые танки Leopard 1A5 в виду их плохого технического состояния в количестве 10 единиц. Об этом в своем материале сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Автор материала отмечает, что после прибытия танков Leopard 1A5 на территорию Польши руководство украинской армии уведомило немецкую сторону о плохом техническом состоянии 10 единиц бронетехники. Киев уведомил немецкую сторону, что без надлежащего количества запасных частей и отсутствия подготовленного технического персонала отправлять немецкие танки на Украину не имеет смысла.

Министерство обороны Федеративной Республики Германия отправило в польский город Жешув, где базировались немецкие танки, собственную экспертную группу для проверки необходимости проведения ремонтных работ. Эксперты подтвердили необходимость проведения ремонтных работ для приведения танков Leopard 1A5 в нормальное техническое состояние.