Госдума РФ представила важные изменения, вступающие в силу в сентябре 2023 года.

Увеличены дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за детьми-инвалидами до четырех дней в месяц, которые можно использовать непрерывно до 24 дней, с согласованием с работодателем.

Введено сопровождаемое проживание инвалидов, обеспечивающее специальную помощь в домашних условиях для тех, кто не может вести самостоятельный образ жизни.

Уведомления о выплатах гражданам, заботящимся о детях-инвалидах, инвалидах I группы и пожилых людях, стали проактивными и будут приходить в личные кабинеты на «Госуслугах» или по почте.

Введен реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, ограничивая производство этой продукции только зарегистрированными организациями. Оборот такой продукции требует регистрации в системе «Честный знак», а нарушители будут подвергаться штрафам.

Расширена возможность получения жилья по договору социального найма не только в месте жительства заявителя, но и в другом населенном пункте, с письменным согласием человека, что увеличит количество получателей этой меры поддержки.

Аптеки получают право изготавливать лекарства не только из фармацевтических субстанций, но и из зарегистрированных в России лекарственных препаратов, что позволит создавать другие дозировки, включая для новорожденных с низкой массой тела.

При отпуске лекарственных препаратов по рецепту, аптеки обязаны предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта (дата, номер и серия).

В школах будут действовать единые основные образовательные программы, у старшеклассников появится новый учебник истории с разделом о СВО, и школьников обяжут участвовать в «общественно полезном труде», а также возвращаются серебряные медали.

В колледжах вводится обязательная программа «Семьеведение» с упором на духовно-нравственное воспитание.