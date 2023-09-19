Заместитель командира мотострелкового полка, действующего в зоне СВО, по прозвищу «Ангел», который родом из Челябинска, продемонстрировал свое самодельное оружие, основанное на зенитной пушке С-60. Видео с его оружием было представлено главой регионального исполнительного комитета «Народного Фронта» (ОНФ) Денисом Рыжим, пишет URA.RU.

«Самодельное оружие, созданное «Ангелом», готово к испытаниям. Зенитная пушка С-60 утратила свою актуальность с появлением сверхзвуковых самолетов, но она отлично подходит для наземной обороны. Эта стационарная установка, установленная на платформе с ручным управлением, оснащена осколочными и бронебойными снарядами», — сообщил Рыжий.

«Ангел» назвал свое изобретение «Светик-Семицветик» и подчеркнул, что его создание было возможно благодаря инженерным навыкам и решимости. Он объяснил, что такая установка легко справляется с поражением танков и тяжелобронированных целей.