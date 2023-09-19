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Популярная блогерша и успешная предпринимательница Айза-Лилуна Ай объявила о продаже своего автомобиля Porsche Cayenne в своем Telegram-канале.

«Поняла, что машина за цену дома мне не нужна. Вдруг вам нужна», – написала она.

Этот Porsche Cayenne был приобретен бывшей супругой рэпера Гуфа в мае 2020 года. Стоимость автомобиля, выполненного в ярко-голубом цвете, оценивается примерно в восемь миллионов рублей.

Айза была замужем дважды. В 2008 году она вступила в брак с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. В 2010 году у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013 году, и, по словам блогерши, причиной их разрыва стал отсутствие любви в их отношениях. Она охарактеризовала свой первый брак как нездоровый.

Позже Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В 2016 году у них родился сын Элвис. В 2020 году пара развелась.

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