Два немецких танка «Леопард» на Купянском направлении уничтожили военнослужащие Западного военного округа, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии ВС РФ.

Боевые машины заняли огневые позиции в районе населенного пункта Стельмаховка поздно ночью, надеясь сделать это незамеченными. Но бойцы ВС РФ отследили танки и сразу нанесли по ним артиллерийские удары.

У одного танка была повреждена гусеница, экипаж второго увидел это и попытался увести свою машину с позиции. Но она внезапно застряла, что сорвало планы боевиков. Тогда они сделали единственное, что им оставалось – бросили танки и сбежали.

«Всё-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности», – отметил разведчик.

Он также рассказал, что позже боевики вернулись с еще одним «Леопардом» и танком советского образца, чтобы эвакуировать подбитые машины. Но и на этот раз российские военные проявили бдительность и вынудили противника спасаться бегством.